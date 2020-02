Chłopczyk który zmarł, "miał pionek w tchawicy" [tragedia w sosnowieckim domu dziecka]

Tragiczna śmierć w domu dziecka w Sosnowcu. Są wyniki sekcji zwłok

Do okropnej tragedii doszło w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 10 na Zagórzu w Sosnowcu. W piątek 7 lutego jeden z wychowanków zaczął się dusić. Natychmiast wezwano pomoc i starano się go uratować, jednak to się nie udało.