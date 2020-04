Chęciński o mejlu Poczty Polskiej: Jeszcze dziś zgłaszam to do prokuratury. To może być próba wyłudzenia danych osobowych

O wysłanie danych osobowych wszystkich wyborców w miastach i gminach poprosiła prezydentów burmistrzów i wójtów Poczta Polska. Formę, w jakiej się to odbyło i brak podstaw prawnych do takich roszczeń skrytykował już Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Zapowiedział też zgłoszenie tego do prokuratury, jako próbę wyłudzenia danych osobowych. Związek Miast Polskich radzi nie odpowiadać na mejla Poczty Polskiej.

Prezydent Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że mejl z prośbą o przesłanie danych osobowych wyborców z Sosnowca wysłano o 2.26 w nocy. Nikt się pod nim nie podpisał imieniem i nazwiskiem. Jego zdaniem, to próba wyłudzenia danych osobowych i dlatego zgłosi sprawę do prokuratury. Podtrzymuje pan tę deklarację? - pytamy.

- Oczywiście podtrzymuję te deklarację – powiedział nam dziś prezydent Chęciński. - Zawiadomienie do prokuratury składamy jeszcze dziś. Bo jeśli ktoś się podszywa pod kogoś, by wyłudzić dane osobowe, to jest to podejrzane. W tym mejlu, który dostaliśmy po drugiej w nocy, nie ma żadnego podpisu, żadnej osoby, podpisała się osoba o nazwisku Poczta Polska. Więc uznaliśmy, że możliwe jest, że ktoś się podszywa pod tę instytucję, by wyłudzić dane osobowe. Zresztą chyba o godzinie 2.30 w nocy w Poczcie Polskiej nikt nie pracuje i wysyła mejli do urzędów miejskich – mówi Chęciński. – Zgłaszamy to do prokuratury i rzecznika ochrony danych osobowych, by sprawdzili czy ktoś nie chce tych danych wyłudzić – mówi prezydent.

Z dyskusji, jaka na ten temat wywiązała się w mediach społecznościowych, wynika, że Poczta Polska może dziś powtórzyć mejla o tej samej treści jednak z podpisem konkretnej, odpowiedzialnej za całą akcję osoby. Czy w pana przypadku to coś zmieni?

- Zmieni to, że będziemy wiedzieli, że istnieje ktoś, kto od nas tych danych chce. Będziemy to analizować pod tym kątem. Ale na dziś sytuacja jest taka, że Poczta Polska, nawet jeśli ktoś podpisze się w jej imieniu nazwiskiem, nie do końca ma prawo do żądania tego typu danych od miasta – twierdzi Chęciński.

Jakie działania pan podjął już w sprawie wyborów?

- Ja się obecnie zajmuję covid 19 i pandemią, jaka jest na terenie miasta i cieszę się, że jakoś powoli zaczynamy z tego wychodzić obronna ręką. Oczywiście trzeba odpukać, bo nigdy nie wiadomo gdzie i kiedy może się pojawić jakieś nowe ognisko choroby. Wyborami zajmuje się obecnie tylko jedna partia. I niech się zajmuje, jeśli uważa, że to jest w obecnej sytuacji najważniejsze dla Polaków.

Czyli żadnych aktualizacji spisu wyborców, przygotowań do wyborów nie ma?

- Moi pracownicy różne rzeczy robią w tej kwestii i aktualizują, ale ustaliliśmy, że jeśli będą musieli wykonywać w związku z tym jakieś czynności, które będą się wiązały z bezpośrednim kontaktem z osobami trzecimi to również zrezygnują z kontynuacji tej pracy – dodaje Chęciński.

Inni prezydenci także żądają wyjaśnień Prezydent Sosnowca nie jest jedynym, którego zbulwersowała nocna wiadomość od Poczty Polskiej.

- Pragnę zwrócić uwagę, że nikt nie podpisał się pod treścią maila. Miota mną rozterka czy śmiać się czy płakać? Z mojego punktu widzenia - wygląda to na próbę wyłudzenia danych osobowych mieszkańców Miasta Chorzów‼️ - pisał na swoim profilu Facebooka Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Chcę zapewnić mieszkańców, że Wasze wszystkie dane są bezpieczne, a sprawę zgłaszam do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo sposób oraz forma wniosku dają podstawy do przypuszczenia, że może to być próba wyłudzenia danych osobowych Chorzowian. Kontaktujemy się również z Pocztą Polską w celu wyjaśnienia sytuacji - dodał prezydent Chorzowa.

Marcin Krupa, prezydent Katowic na sesji Rady Miasta Katowice mówił, że w ramach Unii Metropolii Polskich jest w kontakcie z prezydentami największych miast, by wspólnie wystosować pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy i podanie podstaw prawnych. Jeśli będą podejmowane działania w tej sprawie będą informować o tym opinię publiczną.

Jest opinia prawna karnistów Uniwersytetu Jagiellońskiego Tymczasem w tym temacie pojawiła się już opinia prawna. Opublikowali ją uznani karniści Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacja. Wynika z niej jasno, że przekazanie danych Poczcie Polskiej byłoby niezgodne z prawem.

„ Polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców zawierających dane wszystkich wyborców, celem organizacji wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Przestępstwem może być także przekazanie spisu wyborców (informacji chronionych) podmiotowi nieuprawnionemu – czytamy w opinii Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.

Pod opinią podpisało się 10 ekspertów z dziedziny prawa, opinia została skonsultowana z profesorami Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związek Miast Polskich radzi nie odpowiadać na takie mejle Do sprawy odniósł się też oficjalnie Związek Miast Polskich, który w oświadczeniu, podpisanym przez Andrzeja Porawskiego, dyrektora biura ZMP rekomenduje samorządowcom, by nie odpowiadali na anonimowe mejle...

- W związku z anonimami od Poczty Polskiej o udostępnienie nowego rejestru spisu wyborców informujemy, że art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania sporządzenia takich dokumentów - czytamy w oświadczeniu. - Wiele miast informuje nas, że otrzymały anonimowe maile od spółki Poczta Polska, mające charakter wniosku o udostępnienie danych dotyczących tzw. wyborów korespondencyjnych. Wnioski de facto dotyczą SPORZĄDZENIA NOWEGO RODZAJU REJESTRU, zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł, które pozostają w dyspozycji urzędów miast.

Oczywiście sporządzenie takiego zestawu danych wg podanego wzoru będzie wymagać wielu tygodni pracy. Poza tym spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu zupełnie inaczej, niż to, co chce pocztowy anonim.

Art. 99 ustawy z 16 kwietnia (w załączeniu) nie zawiera dyspozycji do żądania od nas sporządzania nowych rodzajów dokumentów, zawierających chronione dane osobowe w nowym, specyficznym układzie.

NIE NALEŻY ODPOWIADAĆ na te anonimowe maile, co wprost wynika z załączonego Komunikatu PKW.

Nawet gdyby Poczta Polska wystąpiła w przyszłości z prawidłowym wnioskiem o takiej treści, jak dotąd, NIE NALEŻY SPORZĄDZAĆ ŻADNYCH NOWYCH SPISÓW. Art. 99 nie daje nikomu prawa do żądania sporządzania nowych rejestro-spisów.

