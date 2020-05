Centra handlowe znów otwarte. Jak będą wyglądać zakupy w Centrum Handlowym Plaza w Sosnowcu? Co z Plejadą i Designer Outlet?

W galerii Sosnowiec Plaza przestrzeń rekreacyjna, kina, kluby fitness, wyspy handlowe i food courty pozostaną wyłączone z użytkowania. Restauracje nadal będą przyjmowały zamówienie tylko na wynos lub z dowozem. Co ważne, klienci na terenie Plazy będą musieli zakrywać twarz oraz nos.

W poniedziałek 4 maja ponownie zostaną otwarte centra handlowe w Polsce. Będziemy mogli znowu zrobić zakupy w wielu punktach usługowych i sklepach. Klienci zadają sobie pytania, jak to wszystko będzie działało, szczególnie, że nadal musimy zachować dystans społeczny, a w sklepach nie może przebywać duża ilość osób. Zapytaliśmy o to centra handlowe w Sosnowcu.

- Na parkingu widoczne będą też materiały informujące o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu podczas wsiadania i wysiadania z samochodu z prośbą o parkowanie na co drugim miejscu, jeśli jest taka możliwość - podaje biuro prasowe Klépierre.

Co ważne w Plazie uruchomione zostanie osobne wejście i wyjścia z galerii. Jedną stroną wejdziemy, a drugą wyjdziemy. Będziemy mogli kupić także maseczki. Informacje o wejściach i wyjściach oraz maseczkach będą zamieszczone w kilku miejscach, więc na pewno ich nie przeoczymy robiąc zakupy.

Jakie zmiany w Plejadzie oraz Designer Outlet?

Zwróciliśmy się do Plejada Sosnowiec oraz Designer Outlet z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób będą wyglądały zakupy w tych centrach handlowych od 4 maja, ilu będzie mogło przebywać tam klientów oraz jakie zabezpieczenia zostaną zastosowane, by klienci mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie. Zapewniano nas, że wprowadzone zostaną różne zmiany, nad którymi pracowali pracownicy. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, więc klienci będą musieli prawdopodobnie dowiedzieć się podczas zakupów w poniedziałek.

Designer Outlet umieścił na swojej stronie internetowej kilka informacji. Podczas przebywania w galerii będziemy musieli zakrywać twarz i nos, a w środku będziemy mogli kupić maseczki.

- Zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i dezynfekcji toalet, części wspólnych centrum oraz pozostałych powierzchni z ekranami dotykowymi/przyciskami (m.in. bankomaty, automaty). Dla Państwa komfortu zapewniliśmy także płyny do dezynfekcji przy wejściach do centrum i na jego terenie - informuje Designer Outlet.

W sklepach będzie mogła przebywać ograniczona liczba klientów i należy będzie zachować odpowiedni odstęp.