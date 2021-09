Był poszukiwany w Sosnowcu. Odgrażał się, że już nigdy go nie znajdą. Mylił się...

„Policja mnie już nigdy nie znajdzie…”- te słowa wypowiedział podczas zatrzymania wiele lat temu wielokrotny przestępca, poszukiwany wówczas na podstawie listu gończego. W 2018 roku, kilka lat po wygłoszeniu przez niego tego zdania, kolejny raz wystawiono za nim list gończy. W ślad za nim, niedługo później wydano na niego również Europejski Nakaz Aresztowania.

We wtorek, 29 września, po blisko 4 latach poszukiwań, kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zatrzymali 51-latka... we Wrocławiu. Zatrzymali go na jednej z ulic, kiedy przyjechał do mieszkania, w którym się ukrywał.

Ma na swoim koncie między innymi oszustwa, wyłudzenia kredytów i posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Orzeczono wobec niego kilka kar więzienia – najdłuższa z nich obejmuje 3 lata pozbawienia wolności.