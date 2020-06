Buspas w Zagórzu dzieli mieszkańców. Buspas jeszcze nie obowiązuje, a kierowcy są źli, bo tworzą się korki

I rzeczywiście, w godzinach szczytu sznur samochodów potrafi ciągnąć się od granicy z Dąbrową Górniczą aż do końca ulicy 11 Listopada.

- Dojeżdżam tędy codziennie do pracy w godzinach szczytu. Wyłączenie jednego pasa to duża niedogodność, ponieważ ruch jest duży, a wiele osób dojeżdża do zakładów pracy i tworzą się spore korki. Wolałabym żeby tego buspasa tutaj nie było, nie podoba mi się - mówi Sonia, która dojeżdża z Dąbrowy Górniczej przez Zagórze do swojej pracy.

W rozładowaniu korków nie pomagał dodatkowy fakt, że na całej długości znajduje się sporo przejść dla pieszych, a część z nich z sygnalizacją świetlną. Podczas pandemii przyciski były wyłączone, a sygnalizacja dla pieszych włączała się automatycznie. Na szczęście w przeciągu kilku dni ma się to zmienić.