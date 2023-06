Burze z gradem w woj. śląskim - jest ostrzeżenie [14.06.2023]. Przygotujcie się na silne ulewy i porywisty wiatr!

Uwaga, dziś w środę 14 czerwca, możliwe są burze z gradem – ostrzega IMGW. Prawdopodobieństwo: 80 procent

Na otwartej przestrzeni najlepiej położyć się na ziemi. FAŁSZ. Uderzenie pioruna wytwarza na ziemi pole centralne. A jeśli ziemia jest mokra, a tak jest na ogół podczas burzy, to przeniesie ona ładunek elektryczny na leżącego człowieka, nawet jeśli piorun uderzył kilkanaście metrów dalej. Śmierć pewna. Jedyne, co warto zrobić, to kucnąć, trzymając stopy jak najbliżej siebie. Najlepiej jednak rozejrzeć się za rowem, wąwozem, doliną i schronić się właśnie tam. Jednym słowem - poszukać obniżenia terenu. Koniecznie unikać wzniesień, pagórków i wszelkich wypukłości na otwartej przestrzeni.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad.

Jeśli nie możemy schować się w budynku z piorunochronem, wskoczyć do samochodu lub autobusu. PRAWDA. Dzięki metalowemu nadwoziu, które tworzy tzw. klatkę Faradaya, ładunki idą do ziemi, jak w przypadku piorunochronów.

W domu jesteśmy bezpieczni.

Nie do końca prawda. Tam też trzeba zachować ostrożność. Przede wszystkim trzeba się trzymać z dala od rzeczy, które przewodzą prąd. Do nich należą m.in. kaloryfery, rury metalowe, zlewy kuchenne, telefony, itp. Nie należy używać urządzeń elektrycznych podłączanych do gniazdka elektrycznego, np. suszarki do włosów, elektrycznej szczoteczki do zębów, maszynki do golenia. Jeśli piorun uderzy w dom, te urządzenia mogą przenieść ładunek elektryczny na człowieka.

Źródło m.in. Gazeta Wrocławska