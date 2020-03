Burza po wpisie radnej wojewódzkiej, która porównała logo Sosnowca do koronawirusa

O co chodzi? Na kilku fanpejdżach pojawiły się obrazki porównujące logo Sosnowca do wyglądu koronawirusa. Bardzo wielu mieszkańców oburzyło to porównanie, zwłaszcza, że obrazek rozpowszechniła radna wojewódzka wybrana z okręgu sosnowieckiego z komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

- Co Wy, drodzy Sosnowiczanie, na takie „śmieszki” radnej sejmiku wojewódzkiego, wybranej głosami mieszkańców Sosnowca? Pani ma ubaw. Dla mnie niesmak – napisał w portalu społecznościowym Prezydent Chęciński, W ciągu kilku godzin pod postem pojawiło się kilkaset komentarzy.

Przeważały opinie, że to bardzo niesmaczny i nie na miejscu żart, choć były też głosy, by nie rozczulać się nad głupotami z internetu i radzące obrażonym sosnowiczanom więcej luzu i dystansu do siebie.

Niesmaczna gra stereotypami?

Prezydent Sosnowca zarzucił radnej, że porównała stereotyp do wirusa, który zabił już ponad trzy tysiące osób. Radna odpowiedziała, przytaczając link do akcji promocyjnej Sosnowca z paszportami, gdzie również do promocji wykorzystano stereotypowe żarty.