Bulwersującą sprawa opieki nad podopiecznymi MOPS w Sosnowcu. Firma nie rozdawała środków ochronnych. Co na to MOPS?

Firma opiekująca się podopiecznymi MOPS w Sosnowcu nie zabezpieczała pracowników w środki ochronne

Dziennikarze programu Uwaga TVN przygotowali bulwersujący materiał o pracownikach jednej z firm w Sosnowcu, która dla MOPS świadczy usługi opieki nad osobami starszymi. Pracownicy nie otrzymywali żadnych środków ochronnych.

Jak wiemy, osoby starsze są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. W trakcie pandemii należy więc szczególnie uważać przy kontakcie z inną osobą, a szczególnie jeśli chcemy komuś pomóc. Niestety w trudnej sytuacji zostały pozostawione pracownice firmy z Sosnowca. Miały udawać się do domów starszych osób bez odpowiedniego zabezpieczenia.

- O maseczkach, żelach proszę zapomnieć. My same, po prostu, dokładamy, ściśle mówiąc, do firmy, kupując i zaopatrując się w sklepach. I z tego co wiem, żeli i maseczek nie dostała żadna z nas - mówiła jedna z pracownic firmy zajmującej się podopiecznymi MOPS.