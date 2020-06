Budżet obywatelski w Sosnowcu w tym roku to strefy rekeracji i wypoczynku. Powstanie siedem takich stref

Nowości czekają również mieszkańców ulicy Białostockiej w Zagórzu. Na zmodernizowanym za 300 tys. zł. placu zabaw ustawionych zostanie aż 8 urządzeń w tym: huśtawki, trampolina, linearium oraz duży, sześciowieżowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i tunelami. W obrębie placu ustawiona będzie siłownia pod chmurką.

Na osiedlu Kalinowa w Niwce też się zmieni. Rozbudowany zostanie skwer rekreacyjno-wypoczynkowy o 10-cio stanowiskową siłownię plenerową.

Uzupełnieniem skweru będzie blisko 30-metrowy zestaw linowy do doskonalenia umiejętności związanych ze wspinaczką. Koszt to 186 tys. zł.

Ostatnie zmiany wiążą się z zagospodarowaniem placu przed biblioteką w rejonie ulicy Klonowej w Klimontowie. Tam na nowo zostanie zaaranżowana zieleń, będą ustawione ławki i wymienione oświetlenie. Koszt 221 tys. zł.

- Budżet Obywatelski w Sosnowcu to doskonałe narzędzie dla mieszkańców. Każdy ma wpływ na swoją najbliższa okolicę. To mieszkańcy decydują co mamy zrobić tuż obok nich. Wy wymyślacie, a my realizujemy Wasze pomysły. W tym wypadku Sosnowiczanie postawili na rekreację i odpoczynek – mówi prezydent, Arkadiusz Chęciński.