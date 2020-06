Budowa węzła na S1 w Sosnowcu i łącznika do Euroterminala w Sławkowie na razie w sferze marzeń

W Zagłębiu trwa budowa drugiej jezdni S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Wybierany jest wykonawca przebudowy S1 od Dąbrowy do Podwarpia. Wciąż czeka S1 w Sosnowcu, która miała być modernizowana, a miasto chce tam wybudować nowy węzeł. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Przebudowa sosnowieckiej części drogi ekspresowej S1 i budowa nowego węzła w Sosnowcu to inwestycja, która w ostatnich latach obrosła już legendą. To też ważna inwestycja dla Sławkowa, bo będzie stanowić początek starań o budowę łącznika S1 do Euroterminala w Sławkowie. Jakie są efekty starań miast o te inwestycje?

Sosnowcu temat budowy nowego węzła Klimontów na ekspresowej S1 to już historia, która powoli porasta mchem... Historia budowy, bardzo potrzebnego miastu Sosnowiec, węzła drogowego, umożliwiającego zjechanie z ekspresowej S1 do strefy ekonomicznej w Sosnowcu jest, jak już kiedyś pisaliśmy, długa i zawiła. Można powiedzieć, że po świetnym początku zaszła seria nieprzewidzianych wydarzeń, które ostatecznie pogrążyły ten pomysł.

Świetny początek i gwałtowne hamowanie inwestycji Początek był świetny. W 2017 roku władze miasta porozumiały się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w sprawie wspólnych inwestycji na sosnowieckim odcinku S1. Miasto zobowiązało się wybudować nowy węzeł „Klimontów”, który zastąpi wreszcie słynną drogę donikąd i umożliwi zjeżdżanie z S1 bezpośrednio do strefy aktywności gospodarczej z obu kierunków trasy, a GDDKiA zobowiązała się do modernizacji blisko pięciokilometrowego odcinka S1 w Sosnowcu i dostosowania go parametrów, jakie powinna obecnie spełniać droga ekspresowa.

Wszystko szło jak z płatka, do momentu, gdy z wykonania projektu modernizacji dla GDDKiA wycofała się wyłoniona w przetargu firma. GDDKiA miała w ciągu następnych miesięcy ogłosić kolejny przetarg, ale w końcu do tego nie doszło. Miasto, za własne pieniądze skończyło swoją cześć projektu, czyli nowy węzeł w Sosnowcu, ale prace projektowe związane z samą drogą ekspresową stanęły. Przez kilka lat GDDKiA wpisywała tę inwestycję do planów, ale ostatecznie wciąż nie było na to pieniędzy. A bez przebudowania S1 w Sosnowcu, nie można wybudować nowego węzła.

Nie ma pieniędzy na S1 w Sosnowcu Pieniędzy na projekt przebudowy S1 w Sosnowcu wciąż nie ma.

- Mamy tę inwestycję uwzględnioną w tegorocznym planie przetargowym, jednak czekamy na potwierdzenie jej finansowania - powiedział nam Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA. Miasto czeka na rządowe pieniądze i przetarg,dotyczący sosnowieckiej S1. - Jesteśmy gotowi do współpracy - deklaruje rzecznik sosnowieckiego Urzędu Miejskiego. GDDKiA: Mamy wiele przetargów GDDKiA tłumaczy, że obecnie prowadzi bardzo wiele inwestycji i ogłasza oraz rozstrzyga dosłownie przetarg za przetargiem m.in. związany z budową ekspresowej S1 od Mysłowic do Bielska-Białej. Trwa również budowa drugiej jezdni S1 od Podwarpia do Pyrzowic. To inwestycja najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o budowę i przebudowę drogi ekspresowej S1. Drogowcy układają już asfaltową nawierzchnię na drodze. Na dniach zostanie też wybrana najkorzystniejsza oferta na projekt i przebudowę do parametrów drogi ekspresowej - DK 1 w Dąbrowie Górniczej (do Podwarpia).

- Przed nami jeszcze wiele przetargów do ogłoszenia i rozstrzygnięcia, nie tylko związanych z budową S1, ale także autostradą A1 czy obwodnicą Zawiercia, Poręby, Kroczyc, Pradeł czy Szczekocin. Niewykluczone, że wśród tych przetargów znajdzie się też inwestycja w Sosnowcu - mówi rzecznik GDDKiA w Katowicach. Sławków też czeka na łącznik z S1 do Euroterminala Tymczasem w całej tej sprawie pojawił się ostatnio trzeci gracz. To Sławków. Miasto, w którym mieści się jeden z największych w Europie kolejowych terminali przeładunkowych. Po tym, jak przed miesiącem jedną z ulic, którą do Euroteminala jeździły ciężarówki, zamknęła dla ciężkiego ruchu Dąbrowa Górnicza, cały ciężki ruch do Euroterminala przeniósł się na nieprzystosowane do tego ulice Slawkowa. Sławków uważa, ze inwestorem budowy nowej drogi powinien być rząd, bo to nie będzie droga lokalna.

- Niestety, z odpowiedzi, które otrzymujemy z Warszawy wynika, że rząd nie kwapi się do rozwiązania tego problemu w jakiejś realnej perspektywie czasowej - mówi Krzysztof Kozieł, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sławkowie. - Cierpią na tym mieszkańcy, pod oknami których do czerwca poruszało się ponad pół tysiąca tirów na dobę. Od 3 czerwca jest ich dwa razy więcej. Władze Dąbrowy Górniczej zamknęły bowiem dla samochodów ciężarowych alternatywną drogę dojazdową, przerzucając tym samym cały problem na niespełna siedmiotysięczny Sławków - kończy.

Sławków:To rząd powinien sfinansować tę budowę Krzysztof Kozieł, rzecznik Urzędu Miasta w Sławkowie mówi, że walka o budowę łącznika trwa od lat. W 2014 r. wydawało się, że jest już blisko rozwiązania tego problemu, bo inwestycja znalazła się w kontrakcie terytorialnym dla woj. śląskiego jako jedna z priorytetowych inwestycji rządowych. Tak też ją należy traktować, bo zespół terminali ma znaczenie ogólnokrajowe i międzynarodowe, jako część tak zwanego Nowego Jedwabnego Szlaku. Działalność prowadzą tam duże spółki Skarbu Państwa, obsługuje on również kombinat hutniczy w Dąbrowie Górniczej.

- Niestety, do dziś obietnica zawarta w kontrakcie nie została zrealizowana. Samorząd stale podejmuje działania, by o temacie przypominać, wspólnie zresztą z innymi zagłębiowskimi miastami i spółkami prowadzącymi działalność na terenie terminali, dla których brak łącznika jest również problemem - mówi Krzysztof Kozieł.

