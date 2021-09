Budowa nowych mieszkań na Naftowej w Sosnowcu jeszcze w tym roku. Miasto otrzymało ponad 24 miliony złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego

Budowa mieszkań na Naftowej w Sosnowcu coraz bliżej

Rozpoczęcie budowy nowych mieszkań przy ulicy Naftowej w Sosnowcu zbliża się wielkimi krokami. Miasto pozyskało ponad 24 miliony złotych na tę inwestycję. W pasie od kładki pomiędzy Naftową i Teatralną a przejazdem kolejowym powstanie prawie 290 mieszkań.

W ramach planowanej inwestycji powstanie 12 sześciokondygnacyjnych budynków. To wspólny projekt miasta i firmy TBS Dombud z Będzina. Teren inwestycji obejmuje 22 tys. metrów kwadratowych. Budynki 1, 2, 3, 4, 5 i 6, które są zlokalizowane bliżej przejazdu kolejowego, będą miały na poszczególnych piętrach od 3 do 5 mieszkań. Dodatkowo budynki 2,3 i 4 oraz 5 i 6 będą oddzielone od siebie zielonymi tarasami, które będą znajdowały się nad garażami. Z kolei pozostałe domy bliżej kładki, będą oddzielone od siebie dylatacjami, a na poszczególnych piętrach znajdzie się 7 lub 8 mieszkań. Szacowany koszt inwestycji to 100 milionów złotych. Ponad 24 mln w formie bezzwrotnej pożyczki trafi do Sosnowca z Banku Gospodarstwa Krajowego.