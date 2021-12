Bocian pozostał na zimę w Sosnowcu: zaopiekowali się nim pracownicy MPGO

Od kilku tygodni pracownicy MPGO w Sosnowcu mieli niecodziennego gościa. Towarzyszył im bocian, który tegoroczną zimę postanowił pozostać w Sosnowcu. Pracownicy jednostki skontaktowali się z Leśnym Pogotowiem w Mikołowie, który zalecił obserwację bociana i reakcje jedynie w razie potrzeby. Niestety - okazała się ona konieczna. Zmarzniętego bociana znalazł jeden z pracowników MPGO. Od razu udzielono mu fachowej pomocy.

- Od kilku tygodniu na terenie MPGO gościliśmy bociana. Zgodnie z wytycznymi Leśnego Pogotowia w Mikołowie obserwowaliśmy go, by w razie potrzeby reagować. Dziś nasz pracownik znalazł zmarzniętego bociana przy drodze. Po ogrzaniu został przetransportowany do Mini Zoo w Parku im. J. Kuronia. Do momentu odbioru przez Leśne Pogotowie pracownicy MZUK Sosnowiec otoczą go opieką - poinformowało MPFO w Sosnowcu.