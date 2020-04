Blisko pół tony mokrej karmy dla zwierząt trafiło do schroniska w Sosnowcu. Firma E-Dym pokazała, że ma ogromne serce dla zwierząt

Firma E-dym przekazała prawie pół tony karmy dla psów do sosnowieckiego schroniska. To wspaniały gest. Firma od dawna wspiera schronisko i planuje też adopcję zwierząt. A jak my możemy wspomóc schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu?

Prawie pół tony mokrej karmy dla zwierząt od E-dym dla schroniska w Sosnowcu Wiele schronisk musi mierzyć się z różnymi problemami. Najczęściej są to braki w środkach czystości oraz karmy. Zwierząt niestety najczęściej przybywa. Dobre serce wykazała firma E-dym z Sosnowca, która przekazała dla zwierząt blisko pół tony mokrej karmy wysokiej jakości dla pupili z sosnowieckiego schroniska. - Obecna sytuacja jest ciężka dla wszystkich nie tylko ludzi (przedsiębiorców, pracowników, dzieci, młodzieży, dla starszych i młodszych, dla zdrowych i chorych) ale także i dla zwierząt. Dlatego tak bardzo zaskoczyło nas coś co dziś wydarzyło się pod naszym schroniskiem. Z samego rana zastał nas taki widok. Pracownicy E-dym zrobili naszym psim podopiecznym ogromną niespodziankę i zaopatrzyli w niezliczoną ilość mokrej karmy lepszej jakości - poinformowali pracownicy schroniska na Facebooku.



To nie pierwszy raz kiedy E-dym wspiera schronisko. - Staramy się wspierać lokalne schronisko i systematycznie je wspieramy np. na święta przygotowujemy podarki dla dla zwierząt - mówi pani Katarzyna z firmy E-dym. Firma E-dym zachęca do wsparcia schroniska oraz przemyślanych adopcji zwierząt. Zastanawia się także nad adopcją zwierzęcia ze schroniska. Poprosiła więc swoich klientów o wymyślenia idealnego imienia. - Naprawdę planujemy adopcję zwierzaka ze schroniska. Będzie to raczej piesek. Nadal nie zdecydowaliśmy się na imię, trwają dyskusję, ale mamy już kilka faworytów - mówi pani Katarzyna. Firma wspiera także służbę zdrowia. 10 kwietnia przekazała za darmo 1000 sztuk płynu do dezynfekcji do szpitali w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Chce także dla nich przekazać dochód z płynów. Jaka jest sytuacja w sosnowieckim schronisku? Obecnie w schronisku w Sosnowcu przebywa około 150 psów oraz 20 kotów. Pracownicy nie odnotowali wzrostu porzuceń zwierząt. Często zdarza się, że do schroniska trafia jakiś psiak, który zostaje szybko odebrany przez właściciela. Niestety najgorszy sezon przed nami. Jak mówią pracownicy, zbliżają się wakacje, a to oznacza, że niestety sporo zwierząt może zostać porzuconych. Schronisko cały czas potrzebuje pomocy. Najważniejsze są rzeczy do wyścielania legowisk dla zwierząt, czyli m.in. ręczniki, poszewki, bluzy polarowe, dywaniki. Zwierzęta potrzebują także specjalistycznej karmy: gastro intestinal dla kotów oraz renal dla psów. - W schronisku mamy teraz kilka suczek ze szczeniakami. Przyda się także gastro intestinal junior - mówi Aleksandra Szczęśniak, ze stowarzyszenia Nadzieja na dom, które działa przy sosnowieckim schronisku.