Biegacze w Milowicach rywalizowali o słoje z miodem. To Półmaraton 20 dni do wiosny w Sosnowcu

Biegiem głównym niedzielnych zawodów był półmaraton na na 21 km, do którego przez internet zapisało się 106 uczestników. Do biegu na 14 km zgłosiło się 47 osób, do biegu na 7 km - 60. Był też marsz Nordic Walking na 7 km, który miał zarejestrowanych 46 chętnych. Była też możliwość w dniu zawodów.

Organizatorzy niedzielnego biegu tak opisywali swoją imprezę:

Leśne ścieżki Szlaku Dawnego Pogranicza, stary kolejowy wiadukt nad DK86, podbiegi, zbiegi, a nawet fragment rowerowego toru downhillowego! To wszystko czeka na Was podczas Półmaratonu 20 dni do wiosny, z biegami towarzyszącymi. Każdy znajdzie dystans dla siebie: półmaraton, 14 km, 7 km, także z kijami do wyboru. Dla wszystkich odlewany medal, nie zabraknie też pysznych zup i Waszego ulubionego ciasta drożdżowego, oczywiście, na wszystkich dystansach można pobiec z psem.