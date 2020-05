Biblioteki w Sosnowcu ponownie działają. Jak korzystać z nich według nowych zasad?

Do bibliotek na terenie Sosnowca wchodzimy pojedynczo. Musimy mieć zakryto nos oraz usta oraz posiadać rękawiczki. Jeśli nie mamy ukończonych 13 lat, do biblioteki możemy udać się tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Poza kolejnością obsługiwane są natomiast kobiety w widocznej ciąży, a także osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Zagłębiowska Mediateka będzie obecnie otwarta jedynie od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. W sobotę nie wypożyczymy książek. Ponadto w sosnowieckich bibliotekach nie będziemy mogli skorzystać ze wszystkich czytelni - zarówno naukowych, jak i tych internetowych. Nie skorzystamy także z agend multimedialnych dla dzieci i dorosłych, które znajdują się w Mediatece.

W Sosnowcu ponownie możemy już korzystać z bibliotek. Jednak ze względu na pandemię zaszło sporo zmian. Musimy podporządkować się do nowych zasad.

Sosnowieckie biblioteki nadal wstrzymują możliwość rezerwacji pozycji do wypożyczenia. Jeśli chcemy wypożyczyć książkę możemy zamówić ją np. przez katalog online - dzięki temu nasze zamówienie będzie zrealizowane szybciej.

Czytelnicy Mediateki mogą zamówić książki również pod numerem telefonu: 574 480 779. Pozycje będą czekać na nas do odebrania w wypożyczalni dla dorosłych. W Mediatece znajduje się specjalne stanowisko do zwrotu książek, można także skorzystać z wrzutni. Ponadto to właśnie tam czeka na nas książkomat, z którego bezpiecznie odbierzemy książki 24 godziny na dobę.

Osoby, które mają obecnie wypożyczone książki mogą odetchnąć z ulgą. Do końca czerwca nie będą naliczane kary, a aktualne wypożyczenia zostały przedłużone do 30 czerwca.

Co ważne, każda zwrócona przez nas książka trafia do 10-dniowej kwarantanny. Dopiero po upłynięciu 10 dni będziemy mogli ponownie wypożyczyć taką książkę.