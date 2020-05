Bezrobocie w czasie pandemii w Sosnowcu. Liczby mogą zaskakiwać, ale na szczęście nie ma grupowych zwolnień

Bezrobocie w Sosnowcu w czasie pandemii nie jest duże. Wszystko może być jeszcze przed nami

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, który obowiązuje od 20 marca, sporo namieszał na rynku pracy. Wiele firm ograniczyło czas pracy pracownikom, niektórzy zostali wysłani na postojowe, a jeszcze inni, niestety, zwolnieni. Sprawdziliśmy, jak wygląda bezrobocie w Sosnowcu.

W styczniu liczba bezrobotnych w Sosnowcu wynosiła 4042 osoby, w lutym 4015 osób, a w marcu 4002 osoby. W kwietniu w sosnowieckim Urzędzie Pracy zarejestrowały się 474 osoby, w tym czasie z ewidencji bezrobotnych wyłączone zostały 183 osoby (z różnych powodów np. z powodu podjęcia pracy, niepotwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia). Oznacza to, że na koniec

kwietnia liczba bezrobotnych wyniosła 4293 osoby. Możemy zauważyć więc, że nastąpił wzrost bezrobocia o 291 osób w stosunku do poprzedniego miesiąca.