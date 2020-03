Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla pracowników medycznych od Humanitas

Darmowa pomoc psychologiczna prowadzona jest w formie online za pomocą Skype, WhatsApp, Messenger, Click-Meeting a także poprzez rozmowę telefoniczną. Specjaliści udzielają porad zarówno w kilkuosobowych grupach wsparcia jak i w formie indywidualnych sesji.

- Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest niezwykle trudna dla nas wszystkich. Doświadczamy niepokoju oraz strachu o zdrowie swoje, i swoich najbliższych. Niepokoi nas najbliższa przyszłość oraz niepewność sytuacji, na którą nie mamy wpływu – mówi mgr Marta Adamczyk, Prodziekan ds. kierunku studiów psychologia Wyższej Szkoły Humanitas. - W tym trudnym czasie nie możemy zapominać o osobach, które pracują dzień i noc, aby zapewnić nam możliwie najlepszą opiekę i wsparcie medyczne. Osobom, dzięki którym to my czujemy się bezpiecznie – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym. To właśnie do nich skierowane jest nasze wsparcie – dodaje Adamczyk.