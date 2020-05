Bezpieczne zakupy w Sosnowiec Plaza - nowe zasady

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, w centrum Sosnowiec Plaza wdrożono odpowiednie procedury, mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia koronawirusem. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w centrum wszyscy odwiedzający są zobowiązani do noszenia rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) i przestrzegania wprowadzonych zasad higieny. W związku z wymogiem utrzymywania dystansu minimum 2 metrów pomiędzy klientami, na terenie galerii umieszczone zostały specjalne oznaczenia, które pomogą w zachowaniu bezpiecznej odległości od innych.

Aby móc stale monitorować maksymalną liczbę osób przebywających na terenie galerii (1 os. / 15m2) uruchomiono bezkolizyjną organizację wejścia i wyjścia do obiektu na zasadzie jedno wejście – jedno wyjście. Klienci mogą zakupić maseczki na terenie galerii.

Ponadto, już na początku zaistnienia zagrożenia epidemią, pracownicy galerii i firm serwisowych zostali przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej, m.in. w specjalistyczne maseczki z goglami, rękawiczki i środki odkażające.

Firmy sprzątające regularnie czyszczą i dezynfekują newralgiczne miejsca w galeriach, takie jak balustrady, poręcze, klamki, windy czy toalety. We wszystkich toaletach wyeksponowane są również instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, jak również zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek. Przy wejściach do centrum i toaletach zostały ustawione dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk.