Betonowa przeszkoda na ścieżce rowerowej w Sosnowcu. Fundament stał w Parku Baczyńskiego

Kiedy otworzą basen w Sosnowcu?

To dobra wiadomość dla mieszkańców Sosnowca, którzy zatęsknili za pływaniem w basenie. Obecnie trwają przygotowania pływalni przy ul. Bohaterów Monte Cassino do ponownego otwarcia. Obiekt jest już prawie gotowy. Kiedy wskoczymy tu do basenu?