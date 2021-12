Beka z Sosnowca! Z czego śmieje się Internet? Jest zabawnie? Sprawdź, czy też się uśmiechniesz RED.

Beka z Sosnowca! Może wy też się uśmiechniecie? Zobaczcie najlepsze MEMY o Sosnowcu. Czy jest zabawnie? Co Internauci sądzą o naszym mieście? "Bądźmy dumni z Sosnowca" - to hasło, które promuje i realizuje prezydent miasta A. Chęciński, jest co roku wdrażane w życie. Czy z powodzeniem? To ocenić mogą mieszkańcy. Internauci natomiast mają memy, które żartobliwie mówią o tym, jak wygląda miasto w ich oczach. Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie. Kliknij w "zobacz galerię". Beka z Sosnowca!