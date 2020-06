Basen przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sosnowcu już prawie gotowy na ponowne otwarcie. Trwają ostatnie przygotowania

Pływalnia miała właśnie przerwę techniczną wynikającą z zapisów gwarancyjnej inwestycji. Raz w roku dokonuje się przeglądów technicznych. Obiekt już je przeszedł.

- Zostały one przyśpieszone, bo co roku mamy w planie, że w czerwcu odbywa się przerwa na przegląd techniczny wraz z pracami naprawczymi. Skontaktowaliśmy się z głównym wykonawcą, bo to inwestycja w stylu "Zaprojektuj i wybuduj" z 60-miesięcznym terminem gwarancyjnym. Poprosiliśmy, by przyśpieszyć ten proces, który zaczął się po weekendzie majowym - informuje Sławomir Zdeb.

Proces napełniania niecki wodą z wodociągów trwa około trzy tygodnie. Pomimo, że taką wodę możemy pić, nie spełnia ona wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wód basenowych. Taka woda musi przejść proces uzdatniania, by spełnić wszystkie warunki. Proces powinien trwać minimum dwa tygodnie, a w trzecim wykonuje się badania sprawdzające wodę.