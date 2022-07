Atak na policjantów w Sosnowcu. Matka i syn zatrzymani. Co tam się wydarzyło?

Zdarzenie miało miejsce w Sosnowcu przy ulicy 11 Listopada.

Do policji dotarło zgłoszenie o pijanym mężczyźnie kierującym pojazdem. Kierowca zdążył oddalić się od pojazdu przed przybyciem patrolu. Mundurowi ustalili tożsamość właściciela samochodu i jego adres zamieszkania. Po udaniu się we wskazane miejsce spotkali nietrzeźwego mężczyznę i kobietę, który po wylegitymowaniu okazał się być poszukiwanym kierowcą zaparkowanego pod klatką pojazdu.

30-letek próbował uciec do mieszkania, ale mundurowi obezwładnili go. Podczas zakładania kajdanek mężczyzna zaatakował policjantów. Kopał, bił, a nawet usiłował wyrwać broń z kabury. Jeden z policjantów został kilkukrotnie ugryziony. Towarzysząca mężczyźnie 64-letnia kobieta także zaatakowała funkcjonariuszy, aby nie dopuścić do zatrzymania syna. Ostatecznie została również zatrzymana.

W późniejszych etapach interwencji okazało się, że mieszkaniec Sosnowca jest pod wpływem narkotyków i alkoholu. Stwierdzono u niego ponad 2 promile, a podczas przeszukania policjanci znaleźli woreczek z narkotykami. Zatrzymany mężczyzna był już wcześniej karany. Posiadał sądowny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

30-latkowi i jego 64-letniej matce zostaną przedstawione zarzuty czynnej napaści na policjantów. Grozi za to kara nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna odpowie również za kierowanie pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków i złamanie sądowego zakazu.