Arkadiusz Chęciński: Wybory w maju!? To działanie na szkodę państwa i obywateli

Jako jeden z pierwszych ustąpienie ze stanowiska wójta gminy Jaworze koło Bielska-Białej zapowiedział w mediach społecznościowych Radosław Ostałkiewicz. Zadeklarował, że nie jest w stanie podołać przepisom i terminom kodeksu wyborczego, a gmina Jaworze nie będzie mogła zapewnić obsady komisji wyborczych. Dlatego jeśli w maju zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie, on ustąpi ze stanowiska. - Nie narażę nikogo na utratę zdrowia i życia – podkreślił wójt gminy Jaworze.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński o dymisji nie myśli, ale również podkreśla, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja jest po prostu niemożliwe.

- Kiedy widzę, co wyprawiają politycy w Warszawie, to zastanawiam się, gdzie jest rozsądek, ta nieprzekraczalna granica. Przecież to jest jawne działanie na szkodę państwa i jego obywateli – mówi Arkadiusz Chęciński. - Ja i moi współpracownicy nie będziemy podawać się do dymisji, bo zaraz na nasze miejsca znaleźliby się narzuceni komisarze. Prawda jest jednak taka, że nie jesteśmy dziś w stanie wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, związanych z organizacją wyborów prezydenckich. Na początku kwietnia powinniśmy wyznaczyć obwodowe komisje wyborcze, które będą działać np. w szpitalach, DPS-ach. Jak to zrobić, skoro są to miejsca zamknięte, nie można tam dziś nikomu wchodzić. Poza tym, kto zasiądzie w komisjach wyborczych, by narażać swoje zdrowie? Wkrótce powinny się też pojawić obwieszczenia wyborcze w mieście. Kto je przeczyta, kiedy nie można wychodzić z domów? Jedyne wyjście z tej sytuacji, jakie widzę, to przeprowadzenie całego głosowania drogą elektroniczną, ale na to już raczej za późno – dodaje.