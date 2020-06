Arkadiusz Chęciński o izolacji Śląska: Mieszkańcy województwa śląskiego są wciąż piętnowani i dyskryminowani

Komentarz ten dotyczy sytuacji granicznej między Polską a Czechami. Przypomnijmy, że Czesi otwierają swoje granicy o północy 15 czerwca. Ale nie dla wszystkich. Wyjątkiem jest Portugalia i Szwecja, jako kraje o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem . Mieszkańcy województwa śląskiego również nie mogą wjechać do Czech, nawet posiadając negatywny wynik na obecność koronawirusa. Mieszkańcy pozostałych części Polski mogą natomiast wjechać do Czech, nawet w celach turystycznych. Na podział na lepszą i gorszą część Polski nie godzi się prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

- Wczoraj zaskakująco Czechy dopisały województwo śląskie na czerwoną listę i aby wjechać do tego kraju trzeba mieć test na koronawirusa abo odbyć kwarantannę. Trudno się dziwić Czechom, którzy poprzez konsekwentne i zaplanowane działanie zdusili epidemię, startując w tym samym miejscu co Polska - dodał Arkadiusz Chęciński.

Prezydent Sosnowca zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o to, by rząd podjął realne działania przeciwko dyskryminacji województwa śląskiego, podkreślając, że to nie mieszkańcy naszego regionu są winni zaniedbania skutkującymi ogniskowymi miejscami zakażeń koronawirusem.