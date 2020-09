Amfiteatr Muszelka w Sosnowcu z nagrodą publiczności za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego

Najpopularniejsza realizacja zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów, a wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Wszystkie zgłoszone do konkursu realizacje będą także ocenione przez jury złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, które wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Tegoroczna edycja konkursu trwała od 1 do 31 sierpnia. W konkursie udział wzięło aż 42 obiekty z naszego województwa. Internauci jako najlepszą przestrzeń wybrali właśnie Amfiteatr Muszelka w Sosnowcu. Przyznano jej aż 2549 punktów.

Amfiteatr Muszelka w Sosnowcu jest piękny

Amfiteatr w Kazimierzu Górniczym został zbudowany w latach 60-tych XX wieku, jako część parku i dar górników kopalni Kazimierz-Juliusz dla mieszkańców. Rozbudowa i renowacja amfiteatru jest częścią rewitalizacji dzielnicy Kazimierz Górniczy na cele społeczne. Obiekt został rozbudowany. Odnowiono budynek kas, zmodernizowano muszlę koncertową, widownię, dobudowano także zaplecze samego amfiteatru.

Remont zakończył się w 2019 roku, a na inaugurację odbył się Sosnowiecki Iwent Kabaretowy (SIK). W tym roku odbyła się jego druga edycja podczas, której wręczono wyjątkowe nagrody - Złoty Paszport Sosnowca oraz Złoty Nocnik. Te przypadły odpowiednio: artyście Jackowi Cyganowi oraz dziennikarzowi Filipowi Chajzerowi.

Muszelka znajduje się w Parku Kuronia w Kazimierzu Górniczym. To popularne miejsce na spacer, które pokochali nie tylko mieszkańcy Sosnowca, ale całego regionu. Możemy tutaj odpocząć czy pojeździć na rowerze. Wielką atrakcją jest mini zoo, które z chęcią odwiedzają najmłodsi. Wspominając o najmłodszych - jest tutaj również ogromny plac zabaw, na którym dzieci spędzą świetnie wolny czas. Jeśli uwielbiają sport to mogą również poćwiczyć naukę jazdy na hulajnogach czy deskorolkach na skate parku. Można także usiąść w kawiarence Muszelki i wypić pyszną kawę i herbatę. Oczywiście na Muszelce, co jakiś czas odbywają się różne imprezy, niedawno oprócz SIKu mogliśmy obejrzeć spektakle wystawiane przez Teatr Zagłębia w Sosnowcu.