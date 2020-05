Alicja Cegłowska nie jest już dyrektorem szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Ma ją zastąpić Ewa Fica, dawniej działaczka "Solidarności"

Śląskie: Mama 2-latki chorej na COVID19: Do cholery nikt nie ponosi odpowiedzialności za ten burdel?

Dramatyczny wpis na facebooku zamieściła pani Anna Rybnika, matka 2-letniej dziewczynki, która zaraziła się koronawirusem. Przez wiele dni próbowała dodzwonić się do rybnickiego sanepidu. Wszystko na nic. - Co to za instytucja, która gubi wyniki badań na chorobę zakaźną w czasach...