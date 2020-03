50 pracowników Centrum Pediatrii w Sosnowcu w kwarantannie! Lekarka ma koronawirusa

To dramat dla małych pacjentów z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Lekarka-chirurg chodziła do pracy nie wiedząc, że ma koronawirusa. Teraz na kwarantannie jest aż 50 pracowników szpitala, który ograniczył przyjęcia do przypadków ratujących życie. Poradnie chirurgiczna i pediatryczna nie przyjmują. Nie wiadomo, czy cały szpital nie zostanie objęty kwarantanną.