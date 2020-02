23.02.2020 - Zgromadzenie Świadków Jehowy w Sosnowcu. Wierni wspólnie się modlili

Cudowne koty mieszkańców Będzina! Zobaczcie ZDJĘCIA

Będzin: Oto wspaniałe koty mieszkańców Będzina. Ponad 30 zdjęć swoich kocich ulubieńców nadesłali mieszkańcy miasta na miejski konkurs. By je przejrzeć kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię". A, co by nie mówić, naprawdę warto: koty są wprost cudowne.